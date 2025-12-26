Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Глава межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов предложил председателю Госдумы Вячеславу Володину учредить 26 декабря День разгрома Наполеона русскими войсками под руководством М. И. Кутузова. Его слова передает РИА Новости.

Корсунов напомнил, что 26 декабря 1812 года после разгрома французской армии оставшиеся в живых военные направились к реке Неман, а следом – покинули Российскую империю. По мнению главы "Здорового выбора", учреждение Дня воинской славы в эту дату позволит защитить историческую правду в рамках борьбы с пропагандой Запада и "демонизацией" РФ.

Он также указал, что в случае, если День разгрома Наполеона будет закреплен в законе "О памятных датах и днях воинской славы", это поможет сформировать официальную позицию страны. Корсунов добавил, что именно Европа, в том числе Франция, столетиями была агрессором по отношению к России.

Ранее Владимир Путин учредил новую памятную дату 9 апреля – День штурма и взятия Кенигсберга. Дополнения были внесены в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В пояснительной записке уточнялось, что инициатива позволит сохранить историческую память и укрепить национальное единство.

