В России установят День памяти жертв геноцида советского народа 19 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли законопроект об установлении в России новой памятной даты – 19 апреля, Дня памяти жертв геноцида советского народа.

Инициатива была внесена парламентариями от "Единой России" во главе с первым зампредом Совфеда, секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым. Изменения предлагалось внести в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

Авторы документа отметили, что выбор даты имеет историческое обоснование: 19 апреля 1943 года был издан указ № 39, ставший первым правовым актом, официально зафиксировавшим целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определившим основы привлечения виновных к ответственности.

В свою очередь, соавтор законопроекта Ирина Яровая подчеркнула, что в условиях искажения исторической правды о Второй мировой войне и агрессивной русофобии сохранение памяти о геноциде советского народа служит защитой от новых глобальных потрясений.

"День памяти жертв геноцида в календаре памятных дат России означает подтверждение на общегосударственном уровне нашей позиции навсегда о том, что мы рассматриваем агрессию против СССР как акт геноцида", – заявила она.

Также депутат уточнила, что это является законодательным закреплением того, "что является исторической правдой".



Ранее Владимир Путин учредил новую памятную дату 9 апреля – День штурма и взятия Кенигсберга. Дополнения были внесены в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В пояснительной записке уточнялось, что инициатива позволит сохранить историческую память и укрепить национальное единство.