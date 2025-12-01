Умеров заявил о продолжении работы по согласованию рамочного решения с США

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров после прошедших переговоров с США объявил о продолжении консультаций и работе над согласованием совместного рамочного решения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Умеров подчеркнул, что в переговорах произошло существенное продвижение, в результате чего украинская и американская позиция заметно сблизились.

Новый этап переговоров между делегациями США и Украины состоялся 30 ноября во Флориде. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшие консультации продуктивными, добавив, что Россия также должна стать частью урегулирования.

По данным СМИ, американская сторона в ходе встречи с украинской делегацией пыталась достичь согласия по вопросам территории и гарантиям безопасности в рамках плана США по урегулированию конфликта. Предполагается, что согласованный с Киевом план будет представлен Москве уже в ближайший вторник, 2 декабря.