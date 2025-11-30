WSJ: вопрос выборов на Украине будет затронут на переговорах во Флориде

Фото: AP Photo/Terry Renna

На переговорах США и Украины во Флориде будут затронуты не только вопросы территории, но и тема проведения выборов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленный источник.

По данным СМИ, Киев и Вашингтон могут обсудить и другие важные нерешенные вопросы.

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине продолжился 30 ноября, когда в Соединенные Штаты прибыла украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

Со стороны США в переговорах принимают участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По данным СМИ, в ходе встречи Вашингтон надеется достичь согласия Украины по вопросам территории и гарантиям безопасности.

