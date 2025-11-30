Рубио выразил надежду на успех переговоров с Украиной во Флориде

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что по итогам встречи американской и украинской делегаций во Флориде удастся достичь дальнейшего прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом политик заявил журналистам в начале встречи с украинской стороной.

"Мы ожидаем достичь еще большего прогресса сегодня", – цитирует его ТАСС.

По словам Рубио, у Киева есть огромный экономический потенциал и огромные возможности для процветания. Но, очевидно, этого невозможно достичь посреди военного конфликта, считает госсекретарь США.

Киев и Вашингтон согласовали основные вопросы плана по урегулированию во время переговоров в Женеве, не сумев договориться по территориям и гарантиям безопасности.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация направляется в США для участия в переговорном процессе.

Со стороны США в переговорах принимают участие Рубио, спецпосланник президента Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По данным СМИ, в ходе встречи Вашингтон надеется достичь согласия Украины по вопросам территории и гарантиям безопасности.

