Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 16:11

Политика

Путин попросил Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства РФ

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Владимир Путин попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства РФ.

"Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства", – сказал президент в ходе встречи с членами кабмина.

Вместе с тем глава государства оценил успешное развитие российской экономики в 2025 году. По его словам, это происходит "несмотря на все вызовы".

В стране наблюдаются стабильные ключевые макроэкономические показатели. Также в России меняется структура национальной экономики в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью, снижается инфляция и на исторически минимальном уровне находится безработица.

"Принципиально важно, что правительству удается балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны", – добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что экономику и технологическую сферу нужно вывести на качественно новый уровень.

Ранее Путин отмечал, что российской экономике еще далеко до рецессии. Свои доводы он подкрепил показателями рынка труда, которые демонстрируют низкий уровень безработицы.

Кроме того, рост ВВП в 2025 году составил 1%, но за 3 года он достиг 9,7%, добавил президент. По его словам, снижение темпов роста в России является осознанным шагом правительства, всего руководства страны и ЦБ. В целом проблему инфляции в стране получается решить.

"Деньги 24": годовая инфляция в России опустилась ниже 6,5%

Читайте также


властьполитикаэкономика

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика