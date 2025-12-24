Путин попросил Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства РФ

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Владимир Путин попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства РФ.

"Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства", – сказал президент в ходе встречи с членами кабмина.

Вместе с тем глава государства оценил успешное развитие российской экономики в 2025 году. По его словам, это происходит "несмотря на все вызовы".

В стране наблюдаются стабильные ключевые макроэкономические показатели. Также в России меняется структура национальной экономики в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью, снижается инфляция и на исторически минимальном уровне находится безработица.

"Принципиально важно, что правительству удается балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны", – добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что экономику и технологическую сферу нужно вывести на качественно новый уровень.

Ранее Путин отмечал, что российской экономике еще далеко до рецессии. Свои доводы он подкрепил показателями рынка труда, которые демонстрируют низкий уровень безработицы.

Кроме того, рост ВВП в 2025 году составил 1%, но за 3 года он достиг 9,7%, добавил президент. По его словам, снижение темпов роста в России является осознанным шагом правительства, всего руководства страны и ЦБ. В целом проблему инфляции в стране получается решить.