Путин заявил, что российской экономике далеко до рецессии

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Российской экономике еще далеко до рецессии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в Госдуме.

Свои доводы президент подкрепил показателями рынка труда, которые демонстрируют низкий уровень безработицы.

"У нас все-таки исторический минимум безработицы сохраняется, два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет", – пояснил президент.

Кроме того, Путин отметил важность понимания границы, за которой может наступить переохлаждение экономики, которое, в свою очередь, можно привести к рецессии.

Также в рамках своего выступления глава РФ предупредил о последствиях бесконтрольного "печатания денег". Обсуждая предложение о ежеквартальной индексации пенсий, он отметил, что такие меры могут привести к негативным последствиям.

"Хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках закона о бюджете. <...> Много соблазнов появляется: вот сейчас напечатать денег, раздать. Какой будет результат? Инфляция", – заметил Путин.

Он призвал выбирать решения, которые будут способствовать долгосрочному и фундаментальному решению проблем.

"Нам нужно стремиться к подавлению инфляции и привести в должное состояние все ставки банковской системы, уже коммерческих банков, в том числе ипотечные", – добавил глава страны.

На отсутствие рецессии в российской экономике ранее указывала и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что такое явление не следует путать с временным снижением темпов роста.

По словам главы регулятора, техническая рецессия фиксируется только при сокращении экономики два квартала подряд. Еще явление сопровождается падением реальных доходов граждан и высокой безработицей, а также низкой инфляцией.