Набиуллина заявила, что в российской экономике нет рецессии

Фото: ТАСС/URA.RU/Вячеслав Немышев

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заверила на Московском финансовом форуме, что в российской экономике нет рецессии. Ее слова передает "Московский комсомолец".

Она подчеркнула, что рецессию не стоит путать с временным снижением темпов, так как это разные понятия.

Даже техническая рецессия фиксируется только тогда, когда экономика сокращается два квартала подряд, уточнила Набиуллина. В России этого не происходит, указала она, напомнив, что для оценки состояния экономики нельзя опираться на один показатель, включая реальный валовый внутренний продукт (ВВП).

Глава Центробанка объяснила, что, как правило, рецессия сопровождается падением реальных доходов населения и высокой безработицей. Если же она вызвана переохлаждением спроса, то наблюдается и низкая инфляция. При этом ее показатель в стране действительно снизился, подчеркнула Набиуллина. Тем не менее инфляция еще превышает целевой уровень.

Ранее председатель Банка России назвала дискуссионным утверждение о технической рецессии в РФ. Она напомнила, что во втором квартале ВВП был выше, чем в первом, а также указала на охлаждение экономики.

Позже Сергей Собянин пошутил, что всем будет веселее жить, если у Набиуллиной и главы Минфина Антона Силуанова будет хорошее настроение. По его мнению, все рецессии и кризисы – вопрос не только ставки, но и психологии.