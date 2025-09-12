Набиуллина назвала дискуссионной тему технической рецессии в экономике

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Утверждение о технической рецессии в российской экономике выглядит дискуссионным, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Она обратила внимание, что оценки ЦБ и некоторых аналитиков говорят о том, что во втором квартале текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) был выше первого квартала.

При этом в настоящий момент в экономике РФ наблюдается охлаждение. По словам Набиуллиной, это кажется логичным при выходе из перегрева, то есть когда производства должны прийти к уровню спроса.

"Но это, вы знаете, как во время бега: чем сильнее вы ускорились, чем выше поднимается пульс, тем дольше вам придется бежать медленнее обычного, чтобы понизить пульс и вернуться к устойчивому темпу бега", – подчеркнула глава регулятора.

При этом в теме экономики часто обсуждается, что чем сильнее перегрев, тем значительнее может быть последующее замедление, добавила она.

Глава ЦБ обратила внимание, что снижение темпов роста ВВП не следует считать рецессией, если другие экономические индикаторы не подтверждают этого.

Квартальные данные по внутреннему валовому продукту часто пересматриваются, в связи с чем макроэкономисты не ограничиваются только этим показателем при оценке состояния экономики. Они должны учитывать более широкий спектр факторов, чтобы получить полное представление о ситуации, указала Набиуллина.

"Хочу просто заметить, что экономика и в 2025 году продолжает, и в 2026 году продолжит расти, по нашим оценкам, пусть более медленными темпами, чем в предыдущие два года", – резюмировала глава ЦБ.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что российская экономика охлаждается быстрее, чем прогнозировали эксперты. В настоящий момент ведомство завершает разработку нового прогноза социально-экономического развития и в скором времени документ будет направлен в правительство.