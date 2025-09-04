Решетников указал на быстрое охлаждение российской экономики

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российская экономика охлаждается быстрее, чем прогнозировали эксперты. Об этом рассказал со ссылкой на статистику глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передает ТАСС.

Министр объяснил, что аналитики во время подготовки прогноза рассматривают разные варианты развития событий, в том числе стрессовые.

"Оцениваем все факторы и вызовы, текущую динамику, ситуацию в мировой экономике", – уточнил Решетников.

Он также рассказал, что ведомство уже завершает разработку нового прогноза социально-экономического развития и в скором времени документ будет направлен в правительство. Глава Минэкономразвития заявил, что в базовом сценарии сразу несколько показателей будут скорректированы по сравнению с условиями, прописанными в апрельском прогнозе.

Ранее заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин заявил, что российская экономика не только адаптировалась к санкциям, но и научилась извлекать из них пользу, демонстрируя устойчивый рост на фоне экономических трудностей в Европе.

Орешкин назвал рассуждения Запада о кризисе экономики оторванными от реальности, противопоставив им факты: рецессию в Германии, замедление роста в Евросоюзе на фоне стабильного развития и рекордно низкой безработицы в России.

