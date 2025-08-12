Путин назвал важным достижением снижение инфляции в России

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Годовая инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8%. Это стало важным достижением в ее снижении, заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня – уже 9,4%, а по итогу июля это было уже 8,8%", – сказал глава государства, добавив, что к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6–7%.

Как подчеркнул президент, этот показатель ниже предыдущих прогнозов.

Кроме того, добавил Путин, сейчас многие эксперты говорят о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии, но Центробанк контролирует ситуацию.

Ранее сообщалось, что ЦБ ожидает снижения инфляции до 8,5% к концу третьего квартала 2025 года. По данным регулятора, годовая инфляция продолжит свое снижение во втором полугодии.

При этом Банк России продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия для возвращения показателя к целевому значению.

Вместе с тем ЦБ 25 июля снизил ключевую ставку с 20% годовых до 18%. Решение было объяснено тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось.

На этом фоне глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов или же сохранение на отдельных заседаниях в 2025 году.