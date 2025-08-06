ЦБ РФ спрогнозировал снижение инфляции до 8,5%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России ожидает снижение инфляции до 8,5% к концу третьего квартала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на среднесуточный прогноз.

По данным Банка, годовая инфляция продолжит свое снижение во втором полугодии, а к декабрю будет находиться на уровне 6–7%.

При этом регулятор продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, которые нужны для возвращения инфляции к целевому значению в следующем году.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку с 20% годовых до 18%. Такое решение регулятор объяснил тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось. Рост внутреннего спроса замедляется, и экономика продолжает возвращаться к сбалансированному росту.

После этого глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов или же сохранение на отдельных заседаниях в 2025 году. Она подчеркнула, что возвращение инфляции к цели 4% означает, что такой показатель должен закрепиться на низком уровне инфляции. Для достижения данного результата Набиуллина призвала проявить терпение.