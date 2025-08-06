Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 16:59

Экономика

ЦБ РФ спрогнозировал снижение инфляции до 8,5%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России ожидает снижение инфляции до 8,5% к концу третьего квартала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на среднесуточный прогноз.

По данным Банка, годовая инфляция продолжит свое снижение во втором полугодии, а к декабрю будет находиться на уровне 6–7%.

При этом регулятор продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, которые нужны для возвращения инфляции к целевому значению в следующем году.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку с 20% годовых до 18%. Такое решение регулятор объяснил тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось. Рост внутреннего спроса замедляется, и экономика продолжает возвращаться к сбалансированному росту.

После этого глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов или же сохранение на отдельных заседаниях в 2025 году. Она подчеркнула, что возвращение инфляции к цели 4% означает, что такой показатель должен закрепиться на низком уровне инфляции. Для достижения данного результата Набиуллина призвала проявить терпение.

Российские банки снизили ставки по вкладам

Читайте также


экономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика