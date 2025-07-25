Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2025 году

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Центральный банк РФ может снизить ключевую ставку на 100–200 базисных пунктов или же сохранить на отдельных заседаниях в текущем году, допустила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По ее словам, сведения о соответствующих возможных решениях Банка содержатся в прогнозе по ключевой ставке. Однако понижение или сохранение значения зависит от поступающих данных.

"Но равномерная траектория снижения может быть при более убедительной картине стабилизации инфляции, инфляционных ожиданий на низком уровне и отсутствии новых инфляционных шоков", – добавила Набиуллина.

Она подчеркнула, что возвращение инфляции к цели 4% означает, что такой показатель должен закрепиться на низком уровне как инфляции, так и инфляционных ожиданий.

Для достижения данного результата необходимо проявить терпение и принимать взвешенные решения. Это важно при недавнем появлении тенденции к снижению инфляции, которой предшествовал длительный период высокой инфляции, обратила внимание Набиуллина.

Вместе с тем глава Банка обратила внимание на результаты проводимой денежно-кредитной политики (ДКП), благодаря которой удалось направить инфляцию к снижению. Теперь жесткость ДКП следует сохранять, чтобы обеспечить устойчивое возвращение инфляции к 4% в 2026 году и ее закрепление на этом уровне в дальнейшем.

Центробанк в пятницу, 27 июля, снизил ключевую ставку с 20% годовых до 18. Регулятор пообещал поддержать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в следующем году.

Дальнейшие решения Банк будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Согласно прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году.