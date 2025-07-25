ЦБ понизил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году

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Центробанк России понизил прогноз по средней ключевой ставке в этом году с 19,5–21,5 до 18,8–19,6%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

"С учетом того, что с 1 января по 27 июля 2025 года средняя ключевая ставка равна 20,8%, с 28 июля до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,3–18%", – указали в ЦБ.

При этом в апрельском прогнозе Банк России ожидал, что до конца года средняя ключевая ставка будет в диапазоне 18,8–21,8%.

Более того, регулятор понизил прогноз средней ключевой ставки на следующий год с 13–14 до 12–13%. В 2027-м Центробанк ожидает ставку на уровне 7,5–8,5%. Такой же прогноз ЦБ дал на 2028 год.

В пятницу, 25 июля, регулятор снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Как отметил ЦБ, рост внутреннего спроса замедляется и экономика продолжает возвращаться к сбалансированному росту. При этом Центробанк поддержит жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к целевым показателям.