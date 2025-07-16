Инфляция в РФ приблизилась к 4%

Инфляция в России с учетом сезонных факторов приблизилась к 4%. Такой вывод содержится в последнем докладе Центрального банка страны. Это означает, что регулятор может рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки 25 июля.

Однако аналитики расходятся во мнениях относительно итогового решения ЦБ по ключевой ставке. Некоторые ожидают, что ее опустят до 18%, а более осторожные эксперты прогнозируют снижение до 19%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.