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16 июля, 15:30

Экономика

Инфляция в РФ приблизилась к 4%

Инфляция в РФ приблизилась к 4%

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Инфляция в России с учетом сезонных факторов приблизилась к 4%. Такой вывод содержится в последнем докладе Центрального банка страны. Это означает, что регулятор может рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки 25 июля.

Однако аналитики расходятся во мнениях относительно итогового решения ЦБ по ключевой ставке. Некоторые ожидают, что ее опустят до 18%, а более осторожные эксперты прогнозируют снижение до 19%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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