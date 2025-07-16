Всемирный банк: Россия осталась на позиции четвертой экономики мира

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Россия в 2024 году сохранила позиции четвертой экономики мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Речь идет о величине ВВП, пересчитанного по уровню нынешних цен в экономике страны. Объем российской экономики в 2024 году достиг 6,92 триллиона долларов, годом ранее эта цифра составляла 645 триллиона.

На пятом месте находится Япония, ее ВВП увеличился с 6,25 триллиона долларов в 2023 году до 6,4 триллиона. Однако разрыв с Россией увеличился в два раза и составил 514 миллиардов долларов.

В тройку лидеров попали Китай (38,2 триллиона долларов), США (29,2 триллиона) и Индия (16,2 триллиона). Кроме того, мировой ВВП в номинальном выражении вырос до 197,4 триллиона долларов с 185,9 триллиона в 2023 году.

Ранее стало известно, что рост российской экономики в этом году прогнозируется на уровне 1,5–2% ВВП. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП на 2,5%. Ведомство подчеркнуло, что за первое полугодие он составил 1,5%, однако в мае замедлился до 1,2%.

Владимир Путин заявлял, что российская экономика продемонстрировала устойчивость и благодаря усилиям бизнеса развивается. Он обратил внимание, что 2023 году ВВП вырос на 4,1%, а в 2024-м – на 4,3%.