Путин: темпы роста ВВП в России будут ниже из-за борьбы с инфляцией

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Рост российского валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году будет чуть ниже, чем в прошлом году, так как это нужно для борьбы с инфляцией. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил Владимир Путин.

"Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой мягкой посадке для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию", – сказал глава государства.

За январь и февраль 2025 года рост ВВП составил 1,9%. Но больше всего растет обрабатывающая промышленность – 5% за первые 2 месяца текущего года, сказал Путин.

Ранее Росстат повысил оценку роста экономики России до 4,3% за прошлый год. Общий объем ВВП за 2024 год составил в текущих ценах 201,152 триллиона рублей. При этом Международный валютный фонд считает замедление темпов роста экономики России естественным.

Указывалось, что это связано с довольно сильным ростом в предыдущие годы, а также с ужесточением экономической политики, снижением цен на нефть и неопределенностью в отношении роста мировой экономики.

