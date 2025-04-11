Росстат повысил оценку роста ВВП в 2024 году

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) повысила оценку роста экономики России до 4,3% в прошлом году, передает РИА Новости со ссылкой на данные службы.

"Объем ВВП за 2024 год составил в текущих ценах 201,152 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2023 года составил 104,3%", – говорится в документе.

Также отмечается, что в четвертом квартале прошлого года рост ВВП увеличился до 4,5% в годовом выражении. Помимо этого, по данным Росстата, в первом квартале 2024 года экономика России выросла на 5,4%, а во втором она увеличилась на 4,3%.

Ранее сообщалось, что российские международные резервы достигли исторического максимума. По состоянию на конец дня 4 апреля они составили 658 миллиардов долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 миллиарда, или на 1,9%.

В Центробанке отмечали, что главной причиной роста российских резервов стала их положительная переоценка.