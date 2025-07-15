Эксперт рассказал, как введение пошлин США может отразиться на России

Политолог, экономист и директор Института нового общества Василий Колташов рассказал, как введение пошлин США, о которых заявил американский президент Дональд Трамп, может отразиться на России.

По его словам, объем торговли России и США невелик, поэтому российским поставкам на американский рынок Трамп никаких затруднений не создаст.

Ранее американский лидер заявил, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта.

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