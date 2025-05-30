Бизнесмен Гончаров: McDonald's очень дорого обойдется возвращение в Россию

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Сети ресторанов быстрого питания McDonald’s может дорого обойтись возвращение на российский рынок, поскольку пришедшая ему на смену "Вкусно – и точка" имеет хорошие показатели. Об этом заявил основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров, передает РБК.

"Чтобы вернуться в Россию, McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком", – отметил Гончаров.

Предприниматель уточнил, что если "Вкусно – и точка" ухудшит работу бизнеса, то тогда McDonald’s должен вернуться на российский рынок. Однако пока никаких предпосылок к этому нет.

Если McDonald’s все-таки вернется, потребители "с радостью" примут американскую сеть ресторанов, считает Гончаров.

Рестораны "Вкусно – и точка" сегодня открыты в 65 регионах России – это более 930 предприятий общественного питания.

Американская сеть в 2022 году приняла решение уйти с российского рынка. Покупателем бизнеса стал предприниматель Александр Говор, который с 2015 года был партнером – франчайзи McDonald’s, его компания управляла 25 ресторанами в Сибири.

Ранее сообщалось, что McDonald's подал заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс". Под этим знаком можно производить и продавать в России напитки и еду быстрого приготовления, а также предоставлять ресторанные услуги и доставку еды.

Однако организация пока не планирует возвращаться на рынок. Целью для регистрации товарного знака называлось предотвращение использования бренда в России посторонними.

