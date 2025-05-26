Путин согласился посетить "Вкусно – и точка"

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Владимир Путин пообещал руководству сети "Вкусно – и точка" посетить один из ресторанов. Российский лидер высказался об этом в ходе встречи с представителями деловых кругов в Кремле.

Гендиректор сети Олег Пароев в ходе мероприятия пригласил президента РФ посетить заведение компании, чтобы он своими глазами увидел, почему сеть так любят россияне. Пароев добавил, что каждый день во "Вкусно – и точка" заходят 2 миллиона человек.

"Для нас было бы большой честью показать вам не только наше разнообразное меню, но и те технологические новации, которые мы разработали самостоятельно", – указал гендиректор.

Путин поблагодарил руководителя сети за приглашение и сказал, что как-нибудь посетит ресторан. При этом президент напомнил, что McDonald's своим уходом поставил всех в трудное положение. При этом американской компании никто не будет "стелить дорожку" в случае ее возвращения.

"Мы с коллегами говорили, я уже ставил перед правительством такую задачу, проработать спокойно, без всякого хамства, но проработать программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться, но с учетом, исключительно с учетом защиты интересов нашего бизнеса", – подчеркнул президент.

Путин отметил, что фирму никто не выгонял, а она ушла сама, оставив за собой право выкупа. Президент предположил, что это право может быть связано с какими-то условиями и временем.

"Я же все-таки по базовому образованию юрист, я знаю, что это такое, если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю, все покажу как, что надо сделать, есть специалисты у нас хорошие", – отметил он и пообещал обязательно помочь сети при урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald’s в Россию.

Ранее McDonald's подал заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс". Под товарным знаком "Макдоналдс" компания планирует производить и продавать в России напитки и еду быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и доставку еды.

При этом сама организация пока не планирует возвращаться на российский рынок. Главной целью для регистрации товарного знака называлось предотвращение использования бренда в РФ посторонними.

