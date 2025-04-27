SHOT: McDonald's не планирует возвращаться на рынок РФ

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Американская компания McDonald's действительно проводит регистрацию торговой марки в РФ, однако не собирается возвращаться на российский рынок. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает телеграм-канал SHOT.

Ранее стало известно, что McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс". Заявка была подана еще в декабре прошлого года, Роспатент опубликовал ее в 2025 году, а в апреле было принято решение рассмотреть документ.

Под товарным знаком "Макдоналдс" американская компания планирует производить и продавать в России напитки и еду быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и доставку еды.

Тем не менее в организации заявили, что главной целью этой юридической активности является предотвращение использования бренда в России посторонними. Представители McDonald's уточнили, что компания регулярно возобновляет право собственности своих торговых марок по всему миру, даже в тех странах, где она не ведет никакой деятельности.

"Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не разрешить посторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать наши торговые марки в их интересах", – добавили представители фирмы.

Ранее дочерняя компания немецкой фирмы Bosch, BSH Hausgeräte также заявила, что не планирует возвращаться на российский рынок и не имеет деловых связей в России.

С таким заявлением в организации выступили на фоне сообщений о том, что структура Газпрома "Газпром бытовые системы" намерена перезапустить предприятия Bosch в Санкт-Петербурге.