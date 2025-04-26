McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ

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Американская компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс". В данный момент корпорация находится в контакте с ведомством, пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

McDonald's подала соответствующую заявку еще в декабре прошлого года, Роспатент опубликовал ее в 2025 году, а в апреле было принято решение рассмотреть заявку. Под товарным знаком "Макдоналдс" американская компания планирует производить и продавать в России напитки и еду быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и доставку еды.

Гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина рассказала, что на сегодняшний день заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Она добавила, что шансы на регистрацию крайне высокие, так как компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в РФ.

Эксперт также подчеркнула, что подача заявки на русском языке демонстрирует реакцию компании на ожидаемые изменения в законодательстве России, в части требований к размещению вывесок на русском языке.

Ранее французский модный дом Louis Vuitton также зарегистрировал в России товарный знак. Она была одобрена в апреле 2025 года со сроком действия до 2034 года.

Помимо этого, новый товарный знак зарегистрировала в РФ и компания по продаже мебели IKEA. По информации СМИ, заявка о регистрации марки находилась на рассмотрении в Роспатенте с июля 2023 года.