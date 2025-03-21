Мужчина потребовал взыскать со "Вкусно – и точка" более 60 тыс руб за сломанный зуб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина обратился в суд, чтобы сеть ресторанов "Вкусно – и точка" выплатила ему компенсацию за сломанный зуб. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на материалы дела.

В иске указано, что мужчина приобрел в заведении гамбургер, в котором оказалась косточка. По его словам, из-за нее он сломал зуб и был вынужден обратиться в стоматологию за помощью.

После инцидента мужчина обратился в заведение с претензией, но ему отказали в компенсации, объяснив, что вина за причиненный ущерб лежит на поставщике котлет. Теперь посетитель требует взыскать штраф за вред здоровью, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Общая сумма иска составляет 62 тысячи 500 рублей.

Ранее сообщалось, что посетительница одного из заведений быстрого питания "Вкусно – и точка" подала в суд иск к компании на два миллиона рублей за инородное тело в бургере. Женщина повредила горло во время приема пищи, за что требует компенсацию морального вреда и расходов на лечение.