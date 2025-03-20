Шеф-повар рассказал, как выбрать вкусные наггетсы

Бренд-шеф Андрей Забелин рассказал, что должно входить в состав качественных и вкусных наггетсов. По его словам, в состав такого блюда входят куриное филе, пшеничная мука, панировочные сухари, пряности, соль, растительное масло и питьевая вода.

Кроме того, Забелин отметил, что в точках быстрого питания наггетсы чаще всего покупают, а затем готовят, а ресторанах их делают вручную из цельных кусков мяса или фарша. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.