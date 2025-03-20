Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 08:00

Общество

Шеф-повар рассказал, как выбрать вкусные наггетсы

Шеф-повар рассказал, как выбрать вкусные наггетсы

Исследования показали, что в 50% специй в России превышено содержание вредных веществ

Москвичи могут прислать кадры города в рубрику "Фотопоток"

263 ребенка родились в Москве 19 марта

Российские учителя могут начать ставить оценки за поведение в тестовом режиме

"Утро": 7 градусов тепла ожидается в Москве днем 20 марта

Список жизненно важных лекарств в России пополнили еще 18 препаратов

"Мой район. Новости": москвичи смогут пожениться на площадке кинопарка "Москино"

Ученые предупредили, что препарат от диабета "Оземпик" может вызывать рак и потерю слуха

"Московский патруль": в Сети обнаружили продажу БАДов с мухоморами и ежовиком

Бренд-шеф Андрей Забелин рассказал, что должно входить в состав качественных и вкусных наггетсов. По его словам, в состав такого блюда входят куриное филе, пшеничная мука, панировочные сухари, пряности, соль, растительное масло и питьевая вода.

Кроме того, Забелин отметил, что в точках быстрого питания наггетсы чаще всего покупают, а затем готовят, а ресторанах их делают вручную из цельных кусков мяса или фарша. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика