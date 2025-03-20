В Роскачестве сообщили, что ГОСТ на шаурму утвердят до конца 2025 года

Фото: 123RF/milkos

Государственный стандарт (ГОСТ) на шаурму утвердят в России до конца 2025 года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Как уточнили в организации, первая редакция ГОСТа на шаурму охватывает как полуфабрикаты, так и готовую продукцию, а также распространяется на предприятия общественного питания и самозанятых граждан. В настоящее время документ находится на публичном обсуждении.

Согласно проекту ГОСТа, к приготовлению шаурмы допускается использование мяса говядины, телятины, баранины, ягнятины, козлятины, свинины, курицы и индейки. Мясо должно соответствовать действующим ГОСТам, при его мариновании можно добавлять лук, специи и пряности, например, перец, тмин, орегано, базилик и кориандр.

Кроме того, документ устанавливает требования к качеству и безопасности продукции. Полуфабрикаты могут продаваться в охлажденном или замороженном виде, а их повторная заморозка запрещена. Что касается готовой шаурмы, то ее можно продавать при температуре не ниже 65 градусов. В продукции не должно быть плесени и посторонних примесей, в том числе минеральных.

В ГОСТе также указаны технологии обжарки, нарезки мяса и сборки шаурмы, включая допустимые соусы, овощи и виды хлебных изделий. В частности производителям запрещается использовать сомнительное сырье, не отвечающие санитарным нормам добавки и некачественные ингредиенты. Вместе с тем прописаны и требования к маркировке продукции: на упаковке должны иметься сведения о составе, дате изготовления, сроках годности и пищевой ценности шаурмы.

Для производств шаурмы устанавливаются требования по оборудованию вентиляцией, системами водоснабжения и канализации. Персонал предприятий будет обязан соблюдать строгие нормы гигиены.

Как отметили в Роскачестве, новый стандарт позволит повысить качество и безопасность уличной еды в России.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал проработать в новом ГОСТе на шаурму регламент обработки мяса. По его словам, требования нужно систематизировать и сгруппировать.

В январе этого года в городе Кунгур Пермского края шаурмой отравились более 70 человек, из которых 25 несовершеннолетних. Следователи возбудили уголовное дело в связи по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.