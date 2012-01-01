Сильно похудевшую Серену Уильямс заподозрили в приеме лекарства от диабета

В последнее время все больше звезд подозревают в использовании популярного препарата от диабета, снижающего аппетит: делают они это для снижения веса. Знаменитостей критикуют за пропаганду нездоровой худобы и неестественных способов сброса веса, которые опасны для здоровья. Подробности – в материале Москвы 24.

Серена Уильямс

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Serena Williams

23-кратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс похвасталась в соцсетях постройневшей фигурой. На фотографиях, сделанных на борту частного джета, спортсменку в буквальном смысле не узнать: тело потеряло привычные объемы, а на лице отчетливо выступили скулы. При этом, словно намекая, что не сидит на каких-либо экстремальных диетах, Серена с аппетитом поедает в кадре фастфуд.

Подписчики знаменитости тут же предположили, что здесь не обошлось без популярного средства от диабета, которое в последнее время активно используют звезды для быстрого похудения.

"Я все пытаюсь понять, что с ней не так"; "Так быстро потеряла вес?" – написали фолловеры под фото.

Впрочем, русская коллега звезды, двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова на своей странице в социальных сетях заявила, что сомневается в том, что Серена постройнела именно с помощью нашумевшего препарата.





Светлана Кузнецова теннисистка Сейчас любую стремительно похудевшую знаменитость подозревают в приеме препарата от диабета, на котором сбрасывается вес. На снимках из частного самолета теннисистка демонстрирует, что от вкусняшек она не отказывается, тогда как при "Оземпике", насколько я слышала, есть совсем не хочется. Возможно, просто сменила комплекс тренировок.

Интересно, что еще недавно Уильямс рассказывала журналистам, что с годами научилась принимать себя такой, какая есть, и полюбила свои формы.

"Раньше я все время сравнивала себя со своей более стройной сестрой Винус и ненавидела свое тело. А теперь я горжусь своей фигурой, и мне нравится моя большая грудь", – признавалась она в интервью Harper's Bazaar.

Кэти Перри

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/KATY PERRY

Не перестает удивлять и стремительно тающая на глазах певица Кэти Перри. 8 ноября она появилась на музыкальном фестивале Jingle Ball 2024 в облегающем серебристом боди и юбке в пол от Lapointe Metallic, а затем выложила фотографии с мероприятия у себя в соцсетях. Фолловеры звезды в комментариях раскритиковали Перри за чрезмерную худобу.

"Почему она такая худая?", "Мне кажется, она вообще не ест", "Заканчивай с диетами", – написали под фото интернет-пользователи.

Впервые общественность заподозрила певицу в использовании препарата от диабета еще в июне 2024 года, когда она пришла на показ модного дома Balenciaga в Париже в шубе на голое тело и рваных колготках. Тогда присутствующие отметили, что артистка сильно похудела. Напрямую опровергать слухи Перри не стала, лишь посмеялась над предположениями: в конце октября на вечеринке в честь своего 40-летия звезда подарила гостям шприцы с надписью в виде названия известного препарата, сфотографировала их и выложила кадры у себя в соцсетях.

Илон Маск

Фото: AP Photo/Susan Walsh, File

Одним из популяризаторов препарата от диабета считается Илон Маск, сообщает Marie Claire. После того как изобретателю удалось сбросить лишний вес, подписчики в комментариях на странице звезды просили поделиться с ними секретом идеальных форм. Маск признался, что использовал для похудения лекарство с действующим веществом, аналогичным тому, что содержится в популярном препарате от диабета.

Шэрон Осборн

Фото: AP Photo/Chris Pizzell

В сентябре 2023 года супруга великого и ужасного Оззи Осборна в эфире шоу журналиста Пирса Моргана Piers Morgan Uncensored подтвердила, что смогла вернуть былую форму именно благодаря инъекциям препарата от диабета. Но тут же оговорилась, что пожалела о своем выборе: весь период использования лекарства она страдала от тошноты, похудела слишком сильно, а сейчас не может набрать даже несколько килограммов, хотя давно отказалась от препарата.

Дана Борисова

Мода на похудение с помощью инъекций захватила и российских звезд. В марте 2024 года телеведущая Дана Борисова похвасталась на одном из шоу, что смогла сбросить 12 килограммов благодаря нашумевшему препарату от диабета. Правда, из-за него в феврале она попала в больницу: знаменитость потеряла сознание в собственном доме, писали СМИ. Телеведущая тогда призналась врачам, что страдала от тошноты, головокружения, повышенного давления, тремора рук и тахикардии. На шоу Борисова также заявила, что обрести стройность лекарство помогло и ее 16-летней дочери Полине, чем вызвала на себя гнев гостей студии и общественности.

Анна Семенович

В июле 2024 года певица Анна Семенович также призналась в соцсетях, что применяла русский аналог "модного препарата" для похудения. Артистка сообщила, что лекарство ей назначил врач, так как у нее диагностирована инсулинорезистентность. В итоге знаменитости удалось сбросить 6,5 килограмма за три месяца. Она смогла не только скорректировать фигуру, но и улучшить самочувствие: звезду больше не беспокоят отеки, она начала высыпаться и перестала переедать.

"Те люди, у которых есть инсулинорезистентность, а у меня она есть, они часто чувствуют усталость, они не высыпаются, у них постоянное чувство голода, у меня так было. А препарат это все нормализовал", – пояснила Семенович.

Артистка также добавила, что не существует универсальных решений, а людям с инсулинорезистентностью посоветовала обратиться к врачу, который сможет подобрать индивидуальную терапию.