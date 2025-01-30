Wildberries проведет проверку после информации о нейростимуляторах из грибов

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Wildberries проведет проверку после появления информации о реализации нейростимуляторов из грибов на маркетплейсе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

В Wildberries уточнили, что по результатам внутренней проверки примут необходимые меры. Маркетплейс постоянно мониторит онлайн-витрину на предмет наличия запрещенных товаров. В случае их обнаружения блокирует такие карточки и не допускает их к реализации на платформе, пояснили в пресс-службе.

СМИ писали, что россияне покупают нейростимуляторы из грибов на Wildberries, чтобы вызвать галлюцинации. Цена порошков под видом БАД составляла от 800 до 1,3 тысячи рублей. По словам экспертов, токсичные вещества в составе могут вызвать накопление металлов в организме и спровоцировать отравление.

Ранее сенатор Артем Шейкин призвал обязать российские маркетплейсы проверять возраст покупателя через "Госуслуги". По его словам, родители озабочены тем, что доступ к товарам для взрослых предоставляется через простое подтверждение возраста.

Некоторые рекламные материалы для совершеннолетних могут негативно отразиться на психическом и нравственном развитии детей, пояснил Шейкин.