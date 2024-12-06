Wildberries запустит пилотный проект по выдаче заказов в газетных киосках

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Объединенная компания Wildberries и Russ запускает пилотный проект по выдаче заказов в газетных киосках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании.

Для тестирования выбрано 26 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Твери. В них выдача заказов станет доступна в ближайшее время, уточнили в пресс-службе.

Киоски будут работать только для выдачи заказов без возможности примерки. Срок хранения заказа составит три дня. При этом размер товара не должен превышать 35х45х38 сантиметров, а его максимальная стоимость не должна превышать 10 тысяч рублей.

Срок доставки заказа в киоск будет зависеть от расположения логистического центра, откуда осуществляется отгрузка. Если же доставленный товар не подойдет клиенту, то оформить возврат можно будет в любом ПВЗ маркетплейса, также для оформления возврата можно вызвать курьера.

Если пилотный проект окажется успешным и востребованным у покупателей, то Wildberries будет принимать решение о расширении таких окон выдачи заказов, добавили в пресс-службе.

Ранее Wildberries разрешил гражданам возвращать товары в любой ПВЗ. Раньше это можно было сделать только в пункте, где был получен заказ.

Механизм, позволяющий вернуть покупки при помощи QR-кодов, упростит жизнь клиентам, уверены в компании. Инструмент по формированию QR-кодов будет появляться у покупателей постепенно и скоро станет доступен для всех пользователей.