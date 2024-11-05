Wildberries проведет проверку после сообщений о фото голых пользователей в отзывах

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Маркетплейс Wildberries организовал дополнительную проверку на фоне заявлений о размещении в отзывах на товары фотографий голых пользователей, передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу компании.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в Генпрокуратуру поступило заявление от одного из правозащитных центров о проверке маркетплейсов в связи с наличием в отзывах на нижнее белье фотографий пользователей в обнаженном виде, что нарушает статью Федерального закона "О защите детей". Правозащитники требовали удалить контент "18+" и наказать маркетплейсы в соответствии с законом.

Как уточнили в Wildberries, в ходе проверки, если эти товары окажутся в не принадлежащих к ним категориях, их переместят в соответствующий раздел, а неприемлемые отзывы будут удалены. Кроме того, маркетплейс добавил, что соблюдает все требования действующего законодательства и внимательно относится к качеству пользовательского контента на платформе.

Так, все отзывы на товары проходят обязательную модерацию перед публикацией. При этом алгоритмы платформы выявляют и скрывают отзывы, содержащие запрещенную символику или облики, ненормативную лексику, угрозы, спам, а также контент "18+", в том числе и на фото. Кроме того, специалисты постоянно дорабатывают тематики, определяющие неприемлемость отзывов.

Комментируя сложившуюся ситуацию, в пресс-службе добавили, что для ряда категорий, включая товары раздела "18+", возможность добавлять фото к отзывам недоступна. Также они доступны только совершеннолетним пользователям платформы.

В случае выявления несоответствующего категории товара платформа оставляет за собой возможность незамедлительно скрыть его карточку и направляет продавцу уведомление о необходимости ее переноса в корректный раздел. Сама модерация карточек товаров осуществляется на основе визуальной и текстовой семантики, в том числе с применением искусственного интеллекта, добавили в пресс-службе.

Ранее жительнице Красноярска удалось обмануть Wildberries на 1,2 миллиона рублeй. Инцидент произошел весной прошлого года, когда 23-летняя девушка создала аккаунт на маркетплейсе. После того как она добавила в корзину товары и выбрала способ оплаты, вся отложенная продукция перешла в статус "оплачено" из-за сбоя в системе.

В связи с произошедшим на жительницу Красноярска завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозило до 10 лет лишения свободы.