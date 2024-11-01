РИА Новости: в Москве косметолог устроила шопинг на Wildberries за счет клиентки

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Столичный суд оштрафовал косметолога, которая устроила шопинг на Wildberries за счет клиентки, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Летом потерпевшая пришла на косметологическую процедуру в салон красоты, который находился в одном московском торговом центре. Пока она лежала на кушетке, закрыв глаза, косметолог обратила внимание на ее банковскую карту, которая выпала из сумки и находилась на полу. Женщина добавила номер карты своей клиентки в личный кабинет на сайте Wildberries и положила карточку обратно в сумку, продолжив процедуру.

Когда клиентка ушла, косметолог заказала на Wildberries множество вещей, которые не требуют примерки или знания точного размера. Среди них – набор серебряных украшений, уходовая косметика, аксессуары для макияжа, отпариватель, а также постельное белье и полотенца.

Вскоре косметолога задержали сотрудники полиции. Женщина призналась, что раздала приобретенные вещи подругам. В результате правоохранители возбудили уголовное дело по статье о тайном хищении денежных средств с банковского счета (пункт "г" части 3 статьи 158 УК РФ).

Ранее жительнице Красноярска удалось обмануть Wildberries на 1,2 миллиона рублeй. По данным ведомства, инцидент произошел весной прошлого года, когда 23-летняя девушка создала аккаунт в маркетплейсе. После того как она добавила в корзину товары и выбрала способ оплаты, вся отложенная продукция перешла в статус "оплачено" из-за сбоя в системе.

В связи с произошедшим на жительницу Красноярска завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.