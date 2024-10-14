Мосгорсуд отказался освободить бойца ММА Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries

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Мосгорсуд принял решение оставить под стражей бойца смешанного стиля (ММА) Умара Чичаева, который проходит обвиняемым по делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу на решение об избрании Чичаеву меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

По данным суда, Чичаев служит в должности замкомандира подразделения Росгвардии "Ахмат-1". Ему вменяются убийство и покушение на убийство, а также незаконный оборот оружия и самоуправство. Прочие подробности его дела держатся в секрете.

Перестрелка у офиса Wildberries в Москве произошла 18 сентября. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали. Основатель Wildberries Татьяна Ким (ранее – Бакальчук. – Прим. ред.) утверждала, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы онлайн-ретейлера в столице.

Сам Бакальчук объяснял, что на входе в офис Wildberries на него напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав таким образом вооруженный конфликт. Он был задержан, но позже его отпустили. Следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство".

В общей сложности Басманный суд Москвы заключил под стражу 30 человек, которые проходят по делу о стрельбе. Позже суды назначили по 15 суток ареста 19 фигурантам дела.

