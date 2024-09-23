Трое из 19 фигурантов дела о Wildberries признали вину в неповиновении полиции

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Трое из 19 фигурантов дела о стрельбе у Wildberries, получивших по 15 суток административного ареста, признали вину в неповиновении полицейским, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Как говорится в документах, Зураб Эсмурзиев, Идрис Дакиев и Умар Малороев признали вину и подтвердили фактические обстоятельства дела. Остальные заявили в суде, что приехали к НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского для встречи с родственниками и никакого массового скопления людей там не было.

Согласно документам, 30 человек собрались у здания и пытались проникнуть внутрь, препятствуя работе приемного отделения. При задержании фигуранты не выполняли требования сотрудников полиции, в связи с чем к ним была применена мера принудительного доставления в отдел.

Также Замоскворецкий суд признал законным обыск у мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука.

"Ходатайство следователя удовлетворено", – говорится в карточке дела.

Согласно законодательству, если следователь уверен в необходимости безотлагательного обыска, он проводит его по собственному постановлению, а после предоставляет все необходимые материалы суду.

Перестрелка у офиса Wildberries в Москве произошла 18 сентября. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали. Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук утверждала, что группа людей под руководством Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы онлайн-ретейлера в столице.

Сам Бакальчук объяснял, что на входе в офис Wildberries на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав таким образом вооруженный конфликт. Он был задержан, но позже его отпустили. Следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство".

В общей сложности Басманный суд Москвы заключил под стражу 30 человек, которые проходят по делу о стрельбе. Позже суды назначили по 15 суток ареста 19 фигурантам дела.