ТАСС: суды назначили по 15 суток ареста 19 фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries

Фото: Москва 24

Общее количество арестованных по делу о стрельбе у офиса Wildberries возросло до 19 после того, как Мещанский суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста еще 13 фигурантам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Суд признал всех этих людей виновными в неповиновении законному требованию сотрудника полиции, уточнили собеседники агентства.

Перестрелка у офиса Wildberries в Москве произошла 18 сентября. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали.

Основательница компании Татьяна Бакальчук утверждала, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы онлайн-ретейлера в столице. Она назвала этот инцидент неудачным рейдерским захватом, а информацию о якобы переговорах, на которые приехала группа вышеназванных лиц для приостановки строительства складов компании, – абсурдом, так как об этом никто не договаривался.

Сам Владислав Бакальчук объяснял, что на входе в офис Wildberries на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав таким образом вооруженный конфликт.

В общей сложности Басманный суд Москвы заключил под стражу 30 человек, которые проходят по делу о стрельбе.

Все заседания проводились в закрытом режиме. Так, 19 сентября суд арестовал 6 фигурантов дела на срок до 18 ноября, а 20-го числа – еще 24 человека. Вместе с тем Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам конфликта за неповиновение требованиям правоохранителей.

Спустя некоторое время СК отпустил сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука, который был задержан 19 сентября на 48 часов. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство". Позже следователи отпустили еще троих задержанных.

