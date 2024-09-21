ТАСС: СК отпустил еще троих задержанных по делу о стрельбе у офиса Wildberries

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Следственный комитет отпустил еще троих задержанных в ходе расследования дела об убийстве, покушении на полицейского и самоуправстве, возбужденного после стрельбы у офиса Wildberries, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, фигуранты уже покинули здание органов предварительного расследования.

Ранее СК отпустил сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука. Он был задержан на 48 часов, следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство".

Это произошло после перестрелки, случившейся 18 сентября у офиса Wildberries в Москве. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали.

Основательница компании Татьяна Бакальчук утверждала, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы онлайн-ретейлера в столице. Она назвала этот инцидент неудачным рейдерским захватом, а информацию о якобы переговорах, на которые приехала группа вышеназванных лиц для приостановки строительства складов компании, – абсурдом, так как об этом никто не договаривался.

Сам Владислав Бакальчук объяснял, что на входе в офис Wildberries на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав таким образом вооруженный конфликт.

По последним данным, в общей сложности Басманный суд Москвы заключил под стражу 30 человек, которые проходят по делу о стрельбе.

Все заседания проводились в закрытом режиме. Так, 19 сентября суд арестовал 6 фигурантов дела на срок до 18 ноября, а 20-го числа – еще 24 человека. Вместе с тем Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам конфликта за неповиновение требованиям правоохранителей.

