ТАСС: фигуранту дела о стрельбе у офиса Wildberries грозит пожизненное заключение

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

А. З. Висаригову, являющемуся фигурантом дела о стрельбе у офиса Wildberries и ранее арестованному Басманным судом Москвы, может грозить пожизненное заключение, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Обвиняемому вменяют пять преступлений, четыре из которых относятся к категории особо тяжких. Когда как за три из них предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Помимо этого, следствие предполагает, что Висаригов может скрыться от правоохранительных органов, воспрепятствовать ходу расследования и угрожать свидетелям и другим участникам судопроизводства.

Перестрелка у офиса Wildberries в Москве произошла 18 сентября. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали. Основатель Wildberries Татьяна Ким (ранее – Бакальчук. – Прим. ред.) утверждала, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы онлайн-ретейлера в столице.

Сам Бакальчук объяснял, что на входе в офис Wildberries на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав таким образом вооруженный конфликт. Он был задержан, но позже его отпустили. Следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство".

В общей сложности Басманный суд Москвы заключил под стражу 30 человек, которые проходят по делу о стрельбе. Позже суды назначили по 15 суток ареста 19 фигурантам дела.