Девушку-лунатика, потратившую во сне почти 200 тыс рублей, сделали лицом бренда

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Девушка-лунатик Надежда, потратившая почти 200 тысяч рублей на маркетплейсе, стала лицом бренда. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам россиянки, с ней связался директор магазина и отдал ей потраченные во сне средства.

"Они предложили стать лицом их бренда, рекламировать товары, делать на них обзоры", – сказала Надежда, добавив, что уже заблокировала все карты для ограждения от ночных трат.

Сейчас ее фото можно встретить в рекламе бренда с надписями "Не проспите скидку" и "Цены как во сне".

Девушка делала покупки на маркетплейсах во сне. Сперва это были небольшие заказы, но затем она приобрела в одном из магазинов товары на 180 тысяч рублей.

Ранее столичный суд оштрафовал косметолога, которая устроила шопинг на Wildberries за счет клиентки.

Потерпевшая пришла на процедуру в салон красоты, у нее из сумки выпала банковская карта. Косметолог добавила номер карты своей клиентки в личный кабинет и положила ее обратно в сумку. Правоохранители возбудили уголовное дело о тайном хищении денежных средств с банковского счета.