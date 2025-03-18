ГД в I чтении одобрила проект о правилах поступления в вуз после колледжа

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Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об уточнении правил поступления в вузы абитуриентов со средним профессиональным образованием, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Проект предусматривает возможность приема выпускников учреждений среднего профессионального образования (СПО) по результатам внутренних экзаменов без необходимости сдавать ЕГЭ, но при условии, что полученная ими в колледже специальность совпадает с профилем дальнейшего обучения.

Тем, кто после окончания учреждения СПО выберет другое направление обучения, для поступления в вуз придется сдавать ЕГЭ. Авторы полагают, что инициатива поспособствует улучшению качества подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования.

В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября следующего года, уточняется в документе.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2024 года. На данный момент о соответствии направления среднего профессионального образования направлениям бакалавриата и специалитета в вузах при учете вступительных испытаний абитуриентов со средним профессиональным образованием в законе не сказано.