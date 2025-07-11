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11 июля, 19:09

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Вице-премьер РФ Новак: кабмин допустил введение полного запрета экспорта бензина

Россия может ввести полный запрет на экспорт бензина

Фото: 123RF/maximsafaniuk

Кабмин России может ввести полный запрет экспорта бензина, в том числе для производителей. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак на нефтяном саммите в Татарстане.

По его словам, ведомства в ближайшее время оценят ситуацию на топливном рынке для понимания необходимости введения такой меры.

"В период повышенного спроса мы вводили запрет не только для непроизводителей, но и для производителей. Поэтому если посчитаем это целесообразным и того потребует ситуация, то мы введем и запрет на экспорт", – передает слова Новака ТАСС.

Ранее вице-премьер подчеркивал, что в стране нельзя допустить резкого роста цен на бензин. Он указал Минэнерго и нефтяным компаниями контролировать обстановку и в ручном режиме стабилизировать поступление топлива на рынок. По его мнению, это поможет удовлетворить спрос граждан в летние и осенние месяцы.

Эксперт прокомментировал введение возможного запрета на экспорт бензина в России

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