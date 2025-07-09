Вице-премьер РФ Новак призвал не допустить резкого роста цен на бензин

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В России нельзя допустить резкого роста цен на бензин, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания с ведомствами и нефтяными компаниями.

Заместитель председателя правительства указал Минэнерго и нефтяным организациям держать на контроле ситуацию и в ручном режиме стабилизировать поступление топлива на рынок. Такая мера, по словам Новака, поможет удовлетворить спрос потребителей летом и в первые месяцы осени.

"Для этого необходимо обеспечить его (топлива. – Прим. ред.) равномерную реализацию на бирже, а также не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Они должны приобретать нефтепродукты по прямым договорам", – передает слова вице-премьера сайт кабмина.

Вместе с тем он поручил министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить маржинальность АЗС, учитывая при этом обязательные расходы станций. Также Новак попросил Российские железные дороги (РЖД) решить проблему простоя порожних вагонов после выгрузки товара.

4 июля сообщалось, что оптовые цены на бензин выросли более чем на 5% за неделю. По словам участников рынка, это произошло из-за сезонного спроса, а также ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.