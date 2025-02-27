27 февраля, 09:21Экономика
Кабмин РФ ограничил экспорт бензина до конца августа
Фото: depositphotos/minervastock
Россия продлила запрет на экспорт бензина для всех, кроме производителей, до 31 августа 2025 года. Соответствующее постановление уже подписано, передает пресс-служба кабмина РФ в своем телеграм-канале.
Новый запрет вступит в силу 1 марта. В правительстве отметили, что решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина.
Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что в России ожидается заметное удорожание АИ-95 и АИ-98 из-за повышения акцизов на бензин и дизельное топливо. С 1 января 2025 года акциз на бензин 5-го класса вырос на 14%, а акциз на дизельное топливо увеличился на 16%.
Эксперт считает, что ситуация с топливом также осложняется различными факторами, среди которых затянувшиеся ремонты на нефтеперерабатывающих заводах из-за санкций и проблем с поставками оборудования.
Новости регионов: ФАС поручили мониторить цены на топливо для сельхозпроизводителей