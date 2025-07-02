Набиуллина предрекла "неспокойные времена" в России

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Россию ждут "неспокойные времена", но они откроют новые возможности для развития, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ.

"Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться", – цитирует ее ТАСС.

В ходе своего выступления Набиуллина обратила внимание на завершение адаптации российской экономики к внешним ограничениям. Однако сейчас на первый план выходят структурные изменения нового типа, прежде всего технологические.

"И они могут быть более масштабными по последствиям, чем-то, что мы вот переживали предыдущие два года", – предупредила она.

Среди таких изменений глава регулятора выделила стремительное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во все отрасли, включая медицину, финансы, логистику и образование.

Вместе с тем она сделала акцент на одном из изменений, поскольку оно стало ключевым вызовом для экономики по части финансов. В текущей ситуации предприятия должны опираться на внутренние источники финансирования, отказавшись от дешевых зарубежных кредитов.

"И надо сказать, что финансовая система это испытание выдержала", – подчеркнула Набиуллина.

Вторая группа изменений связана с ускорением роста в некоторых отраслях, таких как машиностроение и приборостроение, продолжила она. По ее словам, национальные приоритеты в области обороны и технологического суверенитета потребовали значительных ресурсов и их перераспределения внутри экономики. Все это привело к изменению ситуации на рынке труда и удорожанию рабочей силы.

"Я считаю, что удорожание рабочей силы – это не преходящий фактор, это для нас долгосрочные реалии", – заключила глава ЦБ.

Ранее Набиуллина призналась, что сложно найти баланс между снижением инфляции и предотвращением экономического переохлаждения. По ее словам, перегрев проявлялся в ускорении инфляции и росте зарплат, опережающем рост производительности.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф предупреждал, что экономика России может столкнуться с проблемой переохлаждения. В настоящий момент, по его мнению, уже фиксируются кризис на сырьевых рынках, снижение цен на основные экспортные товары и перегретый рынок труда.