Набиуллина заявила о сложности поиска взвешенного решения для экономики

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призналась, что сложно найти взвешенное решение, чтобы снизить инфляцию и избежать переохлаждения экономики.

"И, конечно, для нас важны индикаторы в этот переломный период, где мы находимся. <...> Но если присмотреться, что является главными индикаторами на пути "экономика в перегреве или переохлаждении" – это все-таки инфляция и рынок труда", – цитирует Набиуллину с Финансового конгресса ЦБ ТАСС.

По словам главы регулятора, перегрев выражался в ускорении инфляции и дефиците на рынке труда, который проявлялся в росте зарплат, опережающем рост производительности.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в российской экономике нет признаков рецессии. По его мнению, в вопросе денежно-кредитной политики (ДКП) настал переломный момент и важно не пропустить время для смягчения. Баланс для снижения инфляции и поддержания роста экономики будет найден, считает он.

По состоянию на 16 июня годовая инфляция в стране составила 9,6%. Владимир Путин отметил постепенное ее снижение, указав, что ситуация в этом направлении развивается лучше прогнозов.

В свою очередь, директор департамента ДКП Центробанка Андрей Ганган уточнял, что Россия сможет достичь годовой инфляции в 4% ближе к концу следующего года.