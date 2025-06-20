Греф заявил об отсутствии признаков рецессии в российской экономике

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В российской экономике нет признаков рецессии, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"<...> Рецессия – это все-таки принятые правила. Это (спад. – Прим. ред.) два квартала подряд. Пока ничего подобного нет", – сказал он по итогам делового завтрака Сбера.

По мнению Грефа, в настоящее время в вопросе денежно-кредитной политики (ДКП) настал переломный момент и важно не пропустить время, когда нужно будет переходить к политике смягчения. Он также считает, что баланс для снижения инфляции и поддержания роста российской экономики будет найден.

"Я думаю, что у всех есть адекватное представление о текущем моменте. Каждый отвечает за свою часть макроэкономической политики: ведомства, отвечающие за экономический рост, хотят более быстрого темпа снижения (инфляции. – Прим. ред.), ЦБ опасается из-за высоких инфляционных ожиданий и боится разогреть их", – передает ТАСС слова Грефа.

Ранее глава Сбера описал ситуацию в российской экономике как "идеальный шторм", так как страна "столкнулась с большим набором проблем". Греф объяснил, что имеет в виду высокие ставки в реальном выражении, из-за чего бизнес откладывает инвестиции. Последнее, в свою очередь, угрожает экономическому росту.