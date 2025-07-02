"Известия": 6 из топ-15 банков РФ снизили ставки по потребительским кредитам

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Только шесть из топ-15 финансовых учреждений снизили ставки по потребительским кредитам в июне 2025 года. При этом само снижение оказалось незначительным – на 1%, до 34%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

Они фиксируют, что банки не снижают ставки по кредитам даже на фоне того, что в начале июня ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку, а в конце месяца сообщил о дальнейшем смягчении денежной политики.

Вместе с тем финансовые организации гораздо активнее снижают ставки по вкладам. За июнь доходность по депозитам снизилась во всех российских банках из топ-20, а средняя ставка по вкладам на срок шесть месяцев упала до 18% и ниже.

Аналитики отмечают, что при условии зависимости кредитов от ставок по вкладам, так как все заемные деньги банк выдает за счет средств населения и бизнеса, привлеченных на депозиты, финансовые организации должны были прийти к более активному пересмотру условий по кредитам. Однако, по мнению экспертов, сейчас банки стараются заработать, пока кредитование не станет менее выгодным.

Доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Даниил Петухов также считает, что банки не торопятся делать кредиты более доступными по определенным причинам. По его мнению, снижение ключевой ставки в июне было незначительным. Кроме того, Банк России дал понять, что в случае ухудшения ситуации в финансовом секторе, он вернется к ужесточению денежно-кредитной политики.

При этом ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин во время проведения Макроэкономической школы заявил, что Центробанк на заседании в июле может рассмотреть более значимое изменение ключевой ставки. По его словам, такое решение может быть принято в случае замедления темпов инфляции в России.