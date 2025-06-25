ЦБ предложил новые даты массового внедрения цифрового рубля

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Банки должны предоставить своим клиентам возможность совершать переводы и платежи с помощью цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка России.

Соответствующие поправки к законопроекту регулятор уже направил в Госдуму. При этом, как отмечает Банк России, с этого года торговые компании, выручка которых за прошлый год составила более 120 миллионов рублей, должны предоставить потребителям возможность оплачивать товары и услуги с помощью цифрового рубля.

Иные банки с универсальной лицензией и торговые компании с выручкой, которая за 2024-й превысила 30 миллионов рублей, смогут подготовить необходимую инфраструктуру для использования гражданами цифрового рубля к 1 сентября 2027 года. Остальные финансовые учреждения и продавцы с прибылью менее 30 миллионов рублей в год – с 1 сентября 2028 года.

При этом обязанность по подготовке необходимой инфраструктуры для использования людьми цифровой национальной валюты не будет распространяться на торговые точки, выручка которых за год достигает менее 5 миллионов рублей.

Новая дата по внедрению цифрового рубля была установлена после обсуждения Центробанком деталей с участниками рынка и заинтересованными министерствами и ведомствами. При выборе сроков было учтено время, которое нужно банкам и торговым компаниям для настройки своих систем.

Оплата товаров и услуг с помощью цифрового рубля будет осуществляться по универсальному QR-коду на базе Национальной системы платежных карт (НСПК). При этом данный код уже доступен во всей сети банков и торговых точек, работающих через Систему быстрых платежей. Это уменьшит издержки на его интеграцию.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что Банк России почти готов к выпуску цифровых рублей. Он должен стать третьей формой валюты в стране, после наличных и безналичных средств.

В свою очередь, Владимир Путин призвал Центробанк и российское правительство ускорить массовое внедрение цифрового рубля. Данная валюта должна стать массовой как среди предприятий и банков, так и среди граждан.

