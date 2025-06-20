Путин оценил годовую инфляцию в России в 9,6%

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По состоянию на 16 июня годовая инфляция в России составляет 9,6%. Об этом рассказал Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент отметил постепенное снижение инфляции, указав, что ситуация в данном направлении развивается лучше прогнозов. По его словам, роль в этом процессе сыграла активная работа российского кабмина по развитию экономики предложения, а таже действия Центробанка.

Таргетирование инфляции (экономическая политика, при которой Центробанк объявляет целевой уровень инфляции и стремится его поддерживать. – Прим. ред.) продолжается. На этом фоне глава государства назвал ключевой задачей этого года – обеспечение перехода российской экономики на траекторию сбалансированного роста.

"Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы", – заключил Путин.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанке Андрей Ганган заявил, что Россия сможет достичь годовой инфляции в 4% ближе к концу 2026 года.

Он также прокомментировал уровень инфляции, который установился в настоящее время. По его словам, показатели могут колебаться время от времени, однако на данный момент тенденция к росту или снижению инфляции отсутствует, что вызывает беспокойство у ЦБ.

Вместе с тем Ганган обратил внимание, что в российской экономике нет признаков рецессии. Она, по его словам, находится на этапе замедления роста.

