Экономист Сафонов: ключевая ставка упадет до 18% до конца 2025 года

В Госдуме спрогнозировали снижение ключевой ставки с 20 до 15% до конца 2025 года и до 7% в – в 2026-м. Ближайшее заседание Банка России по этому показателю запланировано на 25 июля. Разбираемся с экспертами, чего ожидать от ключевой ставки в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Новые условия

Ключевая ставка в России может снизиться до 15% уже до конца текущего года – такой прогноз озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом оптимальной для отечественной экономики является показатель на уровне 7%, которого, по мнению парламентария, можно будет достичь уже в 2026 году.



Чтобы стабилизировать состояние экономики, но при этом не разогнать инфляцию. – Прим. ред. ), ключевая ставка должна быть около 7%, тогда будет выгодно брать кредиты и будут условия для их обслуживания.

Анатолий Аксаков депутат Госдумы ), ключевая ставка должна быть около 7%, тогда будет выгодно брать кредиты и будут условия для их обслуживания.

В настоящее время ключевая ставка составляет 20% – такой показатель был установлен по итогам заседания совета директоров Банка России 6 июня 2025 года. При этом начиная с октября 2024-го она находилась на рекордном уровне в 21%. Решение ужесточить денежно-кредитную политику было принято в целях снижения уровня инфляции, неоднократно поясняла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Июньское понижение на 1% регулятор объяснил уменьшением инфляционного давления и постепенным возвращением экономики на траекторию сбалансированного роста. При этом в ЦБ подчеркнули необходимость сохранения жестких денежно-кредитных условий для дальнейшего снижения уровня инфляции. По словам Владимира Путина, в июне 2025 года она составила 9,6% в годовом выражении.





пресс-служба ЦБ РФ Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году.

Следующее заседание Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля 2025 года.

Экономика или инфляция?

В России есть предпосылки к резкому снижению ключевой ставки, отметил в беседе с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. Свою точку зрения он объяснил торможением роста российской экономики из-за высокой ключевой ставки, а также связанные с ней трудности бизнеса.

"Перекредитование невозможно, привлечение капитала – тоже, а это сдерживает импортозамещение. Эти факторы говорят о том, что ставку необходимо снижать, причем радикально и достаточно быстро", – заявил экономист.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук До конца года увидеть ставку 15% было бы хорошо с точки зрения сохранения и даже, может быть, восстановления того экономического роста, который мы видели в 2024-м.

Кроме того, состояние экономики на данном этапе оказывает негативное влияние на инфляционные процессы. Смещение кредитной политики в более мягкую сторону способно поддержать экономику и сработать в качестве антиинфляционной меры, указал Ордов.

В то же время доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 усомнился в том, что Банк России пойдет на резкое снижение ключевой ставки – как на ближайшем заседании 25 июля, так и до конца 2025 года.

"Значительного сокращения инфляции в последнее время не было. За последние пару недель мы увидели падение примерно с 9,4 до 9,34% в годовом выражении. Пока все-таки этот показатель выше целевого. В таких условиях ожидать от ЦБ резкого сокращения ключевой ставки, наверное, не стоит", – заявил эксперт.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Сейчас и без решения ЦБ многие коммерческие банки начинают снижать кредитные ставки. Например, на приобретение тех же автомобилей (встречается кредит и под 13%). Это в том числе отражается на снижении стоимости депозитов. Средневзвешенная ставка по ним ниже 19%, на что, скорее всего, будет также ориентироваться регулятор.

По мнению эксперта, наиболее реально ожидать снижение ставки до 19% 25 июля, только до 18% – до конца 2025 года. Резкое снижение (в том числе до 15%) будет возможно только в случае специального решения правительства, направленного на поддержание экономического роста, заключил Сафонов.

