Депутат Кирьянов рассказал о тенденции к росту зарплат россиян

Ряд российских работодателей собираются урезать сотрудникам оклады до конца 2025 года, выяснили аналитики. Однако данные ВЦИОМ и Госдумы подобные расклады опровергают. Что будет с зарплатами россиян в 2025 году, разбиралась Москва 24.

Вниз или вверх?

Каждая шестая компания в России (16,5%) допускает сокращение зарплат в период от месяца до года. Еще 3,6% намереваются запустить процесс в ближайший месяц или три. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на опрос, проведенный одной из издательских групп по бухгалтерии.

По данным аналитиков, в более чем половине случаев (56,7%) мера затронет в первую очередь линейный персонал. А еще в 36,5% – топ-менеджеров.

При этом 41,4% работодателей объяснили необходимость уменьшения выплат падением выручки и попыткой оптимизировать расходы. В свою очередь, 27,6% назвали решение частью автоматизации, а еще 17,7% – связали со снижением объемов задач сотрудников. При этом большинство опрошенных (93,3%) не урезали оклады в предыдущие два-три года работы.

Однако гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров в беседе с ТАСС выразил мнение, что работодатели, наоборот, будут вынуждены поднимать оклады своим сотрудникам.





Валерий Федоров гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Бизнесу надо смириться с тем, что в России формируется экономика высоких зарплат. Она формируется постепенно, при жестком сопротивлении со стороны бизнеса, поскольку бизнес не хочет платить высокие зарплаты, он привык платить низкие зарплаты всем, кроме топ-менеджмента.

Свою позицию эксперт объяснил тем, что с учетом низкого уровня безработицы за сотрудников придется "бороться рублем". В то же время уровень зарплаты на данный момент все еще остается недостаточным, подчеркнул Федоров.

"Люди на вес золота"

Тенденции к сокращению зарплат в настоящее время не наблюдается, заявил в разговоре с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его мнению, бизнес, который пойдет на такой шаг, рискует усугубить свое положение.





Артем Кирьянов зампред комитета Госдумы по экономической политике Мы наблюдаем, что идет тенденция на повышение выплат, это происходит с опережением инфляционного процесса. Запускаются новые проекты, наблюдается рост промышленного сектора. Поэтому, с учетом кадрового голода, появляется огромный спрос на специалистов не только высшей, но и средней квалификации.

По словам депутата, компетентные управленцы не станут урезать оклады даже из-за автоматизации процессов. Единственное, к чему может привести тенденция, – уменьшение количества рабочих мест. Однако тогда высвободившиеся кадры попросту уйдут на другие места, где с учетом тренда на повышение зарплат тоже будут получать достойные деньги, отметил Кирьянов.

Схожее мнение в разговоре с Москвой 24 выразил и HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян. По его словам, ситуация на рынке складывается таким образом, что увеличение зарплат становится вынужденной мерой.

"Заставить сотрудников работать за меньшую сумму, значит, спровоцировать их увольнение. При этом найти кого-то на замену очень сложно. И дело тут будет уже не в деньгах, а в том, что людей мало, они сейчас на вес золота", – пояснил Мурадян.





Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Демографическая яма усиливается, дефицит кадров только нарастает. Даже несмотря на то что мы приглашаем иностранных специалистов, этого недостаточно. В то же время сейчас ключевая ставка – 20%, вклады в банках – 19–20%. То есть экономика накачана деньгами, а инфляция пока остается высокой. Поэтому непонятно, за чей счет сейчас сокращать зарплаты. Людям будет, грубо говоря, не на что жить.

Несмотря на то что выручка компаний действительно падает, решением, как правило, становится "тихий найм". При таком подходе вместо трат на новых сотрудников работодатели перераспределяют нагрузку между уже имеющимися, дав им незначительные прибавки, объяснил специалист.

В дальнейшей перспективе доходы россиян также продолжат расти, уверен Мурадян. В первую очередь это коснется линейного звена по специальностям, которых не хватает больше всего. Среди таких эксперт назвал сварщиков, швей, операторов производственных линий и БПЛА, инженеров, курьеров и работников ЖКХ.

