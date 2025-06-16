Новая методика расчета среднего заработка вступит в силу в России

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Новый порядок расчета среднего заработка для выхода на пенсию и отпускных в России вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Работодатель должен будет умножить средний дневной заработок сотрудника на среднее число рабочих дней в месяце.

При этом уточняется, что средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.

Ранее Владимир Путин подписал закон о требованиях к системе премирования. Работодатели обязаны прописывать в трудовых договорах размеры поощрений, сроки выплат и основания для их получения. В частности, нужно учитывать качество работы и наличие дисциплинарных взысканий.

При этом премию можно будет урезать только в тот период, когда зафиксировано нарушение, и не более чем на 20% от месячной зарплаты.

